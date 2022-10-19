Окупанти вдарили по об'єкту енергетики в Кривому Рогу [ Редагувати ]
У Кривому Розі окупанти завдали удару по об'єкту енергетики. Частину міста та населених пунктів району без світла та води. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. Працюють енергетики.
Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води. Видача води буде проводитись за такими адресами:
- Горняков, 24;
- Седнева, 27;
- Каткова, 13; 2;
- Перемоги, 35; 53; 13;
- Станкова, 9;
- Салютная-Каткова ,
- Станкова, 2а.
Влада намагається задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час.
За словами президента України, від російських терактів з 10 жовтня постраждала третина електростанцій в Україні.
по темі
У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе та поцілили у будівлю місцевого ліцею. Зруйнували два поверхи, сталася пожежа
Ввечері 28 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Оперативне командування "Схід" повідомило, що в Дніпрі працює протиповітряна оборона
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи
Як живуть люди в одному із сіл, що постраждало від ворожої атаки, - дивіться в матеріалі Анатолія Журавльова.
В окупованому Криму - у Козачій Бухті в Севастополі, у Новофедорівці та Саках працює протиповітряна оборона.