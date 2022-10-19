У Кривому Розі окупанти завдали удару по об'єкту енергетики. Частину міста та населених пунктів району без світла та води. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. Працюють енергетики.

Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води. Видача води буде проводитись за такими адресами:

Горняков, 24;

Седнева, 27;

Каткова, 13; 2;

Перемоги, 35; 53; 13;

Станкова, 9;

Салютная-Каткова ,

Станкова, 2а.

Влада намагається задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час.

За словами президента України, від російських терактів з 10 жовтня постраждала третина електростанцій в Україні.