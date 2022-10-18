російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він і додав, що "місця для переговорів із путінським режимом не залишилося".