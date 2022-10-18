Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні - Зеленський [ Редагувати ]
російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Twitter.
"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він і додав, що "місця для переговорів із путінським режимом не залишилося".
Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022
по темі
У вівторок зранку, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву
Заощадити потрібно близько 25 відсотків споживання. Це допоможе не тільки стабілізувати ситуацію, після атак росіян, але й зекономити кошти.
Енергетики ситуацію зі світлом в регіоні називають непростою, але контрольованою. На відновлення знадобиться чимало часу. Та українці готові чекати, заощаджувати й підтримувати один одного.
Диспетчерський центр "Укренерго" наразі не планує вводити обмежень енергоспоживання, ані в Києві та області, ані в інших регіонах. Однак українців закликають обмежувати споживання електроенергії вранці та ввечері
У п'ятницю, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою