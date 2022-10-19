Жителі окупованого Херсона отримали СМС з закликом залишити місто [ Редагувати ]
Окупаційна влада Херсонської області відправила жителям Херсона СМС, в яких пропонує залишити місто через контрнаступ ЗСУ.
Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999
Таке повідомлення мешканці Херсона отримали рано вранці 19 жовтня.
Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Збройні сили України стягнули багато сил до лінії фронту на Херсонщині.
Не снимаем с повестки дня вопрос о возможных обстрелах правобережной части Херсонской области, поэтому просим гражданских переправляться на левый берег во избежание жертв среди мирного населения.
Стремоусов стверджує, що українські військові розпочнуть наступ "найближчим часом", через що Херсон та правобережна частина області можуть опинитися під обстрілами.
18 жовтня гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо оголосив, що мешканців чотирьох муніципалітетів - Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського - "організовано перемістять на лівий берег Дніпра".
При цьому Херсон до списку евакуації не потрапив. За словами Сальдо, загалом окупанти планують вивезти 50-60 тисяч українців.
Раніше повідомлялося, що окупанти евакуюють з Херсона колаборантів і вивозять майно банків.
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