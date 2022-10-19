На Херсонщині росіяни потай переміщають війська, блокують мобільний зв'язок та інтернет [ Редагувати ]
Російські окупанти намагаються потай переміщати війська на Херсонщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 жовтня.
Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.
На південному напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ, а також веде артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів уздовж лінії фронту.
За наявною інформацією, в російській федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Військовим в Україні затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворожі втрати за останню добу складають 84 рашисти, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С", танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.
Раніше повідомлялося, що окупанти евакуюють з Херсона колаборантів і вивозять майно банків.
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