Зеленський призначив нових послів у Словаччині та Марокко [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив Мирослава Кастрана послом України у Словаччині. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Іншим указом Зеленський призначив Сергія Саєнка послом України у Королівстві Марокко.
У вівторок, 19 жовтня, президент звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського.
Петро Врублевськиий прославився влітку, коли під час інтерв'ю закликав "вбити якнайбільше росіян". 23 серпня в МЗС Казахстану відбулася зустріч заступника міністра Єрмухамбета Конуспаєва з Врублевським. Послу висловили протест через його висловлюваннями про росіян.
Нагадаємо, 23 вересня Зеленський призначив нового посла України в Німеччині.
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