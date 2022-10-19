Зеленський звільнив посла України в Казахстані [ Редагувати ]
Президент України Зеленський звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Звільнити ВРУБЛЕВСЬКОГО Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан.
Петро Врублевськиий прославився влітку, коли під час інтерв'ю закликав "вбити якнайбільше росіян". 23 серпня в МЗС Казахстану відбулася зустріч заступника міністра Єрмухамбета Конуспаєва з Врублевським. Послу було висловили протест через його висловлюваннями про росіян.
На початку жовтня Казахстан заявив, що Врублевський має залишити країну. Висилки посла у влади Казахстану активно вимагала росія, з якою казахи перебувають у Євразійському союзі та ОДКБ.
При цьому з Україною був договір, що вона сама відкличе посла, тобто його не стануть видворювати рішенням влади Казахстану.
Раніше повідомлялося, що Казахстан вивозить співробітників посольства з Києва через російські обстріли.
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