Президент України Зеленський звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Звільнити ВРУБЛЕВСЬКОГО Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан.

Петро Врублевськиий прославився влітку, коли під час інтерв'ю закликав "вбити якнайбільше росіян". 23 серпня в МЗС Казахстану відбулася зустріч заступника міністра Єрмухамбета Конуспаєва з Врублевським. Послу було висловили протест через його висловлюваннями про росіян.

На початку жовтня Казахстан заявив, що Врублевський має залишити країну. Висилки посла у влади Казахстану активно вимагала росія, з якою казахи перебувають у Євразійському союзі та ОДКБ.

При цьому з Україною був договір, що вона сама відкличе посла, тобто його не стануть видворювати рішенням влади Казахстану.

Раніше повідомлялося, що Казахстан вивозить співробітників посольства з Києва через російські обстріли.