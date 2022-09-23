Зеленський призначив нового посла України в Німеччині [ Редагувати ]
Київ призначив нового посла України в Німеччині. Ним став Олексій Макеєв.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.
"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.
Що відомо про Олексія Макеєва:
- отримав диплом інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Шевченка;
- починаючи з 1996 року почав працювати у дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України;
- працював в дипломатичних представництвах у Швейцарській Конфедерації та у Німеччині;
- вже у 2014 році Макеєва було призначено політичним директором Департаменту політики і комунікацій;
- в травні 2020 року голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Макеєва на посаду спеціального представника МЗС з питань санкційної політики.
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