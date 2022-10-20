Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі проведе захист титулу проти співвітчизника Дерека Чісори. Про це Ф'юрі повідомив 20 жовтня на своїй сторінці у Twitter.

Поєдинок відбудеться 3 грудня у Лондоні на домашньому стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем".

Боксери проведуть третій бій між собою, попередні два рази сильнішим був Ф'юрі - у 2011 році він переміг одноголосним рішенням суддів, у 2014-му - Чісора відмовився від продовження поєдинку після десятого раунду.

Ф'юрі став чемпіоном WBC у лютому 2020 року завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Уайлдером технічним нокаутом у 7-му раунді. У жовтні минулого року британець захистив пояс, вдруге перемігши Уайлдера нокаутом у 11-му раунді.

Після бою Ф'юрі повідомив, що це був його останній бій у кар'єрі, оскільки він обіцяв дружині більше не повертатися на ринг.

Ф'юрі 34 роки, у листопаді 2015 року він переміг українця Володимира Кличка та завоював титули за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Після цього британець пропустив 2,5 роки через проблеми зі здоров'ям та наркотиками.

Ф'юрі, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 32 перемоги (23 нокаутом) та 1 нічия.

Чісорі 38 років, на його рахунку 33 перемоги (23 нокаутом) та 12 поразок. Британець був претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC, 2012 року він програв українцю Віталію Кличку.

У жовтні 2020 року Чісора поступився колишньому абсолютному чемпіонові світу у ваговій категорії до 90,71 кг українцю Олександру Усіку рішенням суддів.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик у ніч на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) у 12-раундовому поєдинку здолав Ентоні Джошуа.

Після бою 35-річний українець заявив, що завершить кар'єру, якщо не проведе наступного поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Якщо бій таки відбудеться, переможець збере всі чотири пояси й стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.