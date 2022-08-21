Непереможний боксер-важковаговик британець Тайсон Ф'юрі заявив, що поб'є і українського чемпіона Олександра Усика, і його противника Ентоні Джошуа. Так "Циганський король" прокоментував у Instagram stories другу перемогу Усика над Джошуа.

Якщо бути чесним з вами, хлопці, після перегляду, обидва вони були лай**м. Це був один з найгірших титульних боїв у важкій вазі, які я коли-небудь бачив. Це було лай*о! Давайте! Я знищу їх обох за один вечір.

Tyson Fury, checking in from his birthday/retirement party in Manchester, suggests that he will return to boxing to fight Oleksandr Usyk to unify the heavyweight championship for the first time in more than two decades. pic.twitter.com/fChRBjJfMR — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) August 21, 2022

Олександр Усик на пресконференції посміявся з зухвалих заяв Тайсона Ф'юрі.

Це сниться йому. Поб'є... Знаєте, що він поб'є? Ду*у свою він поб'є.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик у ніч на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) у 12-раундовому поєдинку здолав Ентоні Джошуа.

Після бою 35-річний українець заявив, що завершить кар'єру, якщо не проведе наступного поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Якщо бій таки відбудеться, переможець збере всі чотири пояси й стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.