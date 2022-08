Непереможний боксер-важковаговик британець Тайсон Ф'юрі заявив, що поб'є і українського чемпіона Олександра Усика, і його противника Ентоні Джошуа. Так "Циганський король" прокоментував у Instagram stories другу перемогу Усика над Джошуа.

Tyson Fury, checking in from his birthday/retirement party in Manchester, suggests that he will return to boxing to fight Oleksandr Usyk to unify the heavyweight championship for the first time in more than two decades. pic.twitter.com/fChRBjJfMR