Матч-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, в якому на кону стоятимуть чемпіонські титули Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), відбудеться, у суботу, 20 серпня.

Бій відбудеться в івент-холі "Jeddah Super Dome" у Джидді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня 2021 року Олександр Усик здобув перемогу над Джошуа у 12-раундовому поєдинку в Лондоні.

Усик виграв одностайним рішенням суддів - 117-112, 116-112, 115-113, і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

35-річний Олександр Усик - олімпійський чемпіон 2012 року (до 91 кг) і абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії.

Олександр перебрався у важку вагову категорію (понад 91 кг), де до Джошуа провів лише один бій - виграв за очками Дерека Чісору. Таким чином на професійному рингу Усік провів 19 боїв і у всіх здобув перемогу (13 - нокаутом).

Нагадаємо, що після початку російського вторгнення до України Олександр Усик записався до тероборони Київщини, однак наприкінці березня оголосив, що вирішив зосередитися на спортивній кар'єрі та починає підготовку до захисту чемпіонських поясів.

Тоді ж стало відомо, що його будинок у Ворзелі захопили окупанти.