Усик і Джошуа визначилися з датою реваншу [ Редагувати ]
Матч-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, в якому на кону стоятимуть чемпіонські титули Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), відбудеться, у суботу, 20 серпня.
Бій відбудеться в івент-холі "Jeddah Super Dome" у Джидді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня 2021 року Олександр Усик здобув перемогу над Джошуа у 12-раундовому поєдинку в Лондоні.
Усик виграв одностайним рішенням суддів - 117-112, 116-112, 115-113, і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
35-річний Олександр Усик - олімпійський чемпіон 2012 року (до 91 кг) і абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії.
Олександр перебрався у важку вагову категорію (понад 91 кг), де до Джошуа провів лише один бій - виграв за очками Дерека Чісору. Таким чином на професійному рингу Усік провів 19 боїв і у всіх здобув перемогу (13 - нокаутом).
Нагадаємо, що після початку російського вторгнення до України Олександр Усик записався до тероборони Київщини, однак наприкінці березня оголосив, що вирішив зосередитися на спортивній кар'єрі та починає підготовку до захисту чемпіонських поясів.
Тоді ж стало відомо, що його будинок у Ворзелі захопили окупанти.
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Матч-реванш між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа, в якому на кону стоятимуть чемпіонські титули Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), знову перенесли. Про це повідомляє BBC та ще низка ЗМІ з посиланням на джерела
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