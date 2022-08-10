Неперможний Тайсон Ф'юрі знову повертається на ринг [ Редагувати ]
Непереможний боксер-важковаговик британець Тайсон Ф'юрі вирішив відновити кар'єру, яку він назвав завершеною після захисту в квітні титулу чемпіона світу в надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у бою з Ділліаном Уайтом.
Про те, що він "ухвалив рішення повернутися в бокс", Тайсон Ф'юрі оголосив постом у Instagram. У ньому він чітко вказав на те, хто буде його суперником у наступному поєдинку - ветеран боксу Дерек Чісора. З Ф'юрі Чісора зустрівся двічі: в 2011 році програв за очками, у 2014-му - нокаутом у десятому раунді.
За даними ESPN, вже визначилося місце проведення бою - арена Principality Stadium у Кардіффі. А відбудеться двобій, найвірогідніше, у грудні.
Експерти вважають, що насправді Тайсон Ф'юрі повертається в бокс заради можливості стати абсолютним чемпіоном світу. Його суперник у боротьбі за цей статус визначиться 20 серпня у повторному бої між британцем Ентоні Джошуа й українцем Олександром Усиком.
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