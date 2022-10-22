Мільйонер і засновник найбільшої в Німеччині мережі фітнес-клубів McFit Райнер Шаллер перебував на приватному літаку, зв'язок з яким зник в на суботу, 22 жовтня, неподалік Коста-Рикою. Про це повідомила німецька газета Bild am Sonntag.

Разом з Шаллером у літаку перебувала його кохана Крістіана Шикорські та двоє їхній дітей - Арон та Фіні. Разом з ними вав громадянин Німеччини Маркус Куррек.

Райнер Шаллері Крістіана Шикорські

Літак вилетів у п'ятницю, 21 жовтня, з Мексики та прямував до Коста-Рики. Зв'язок з ним зник о 18:00 (3:00 за київським часом 22 жовтня). Наразі рятувальники розшукують літак.

Райнер Шаллер заснував мережу фітнес-клубів McFit у 1996 році. Вона має 250 філій у Німеччині, Австрії, Італії, Польщі та Іспанії. Статки німецького бізнесмена оцінюються у 250 млн євро.