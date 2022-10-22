Що не день, то новий удар. Запоріжжя - один із найгарячіших регіонів на лінії фронту. Там, за даними Офісу президента, зруйновано понад 4,5 тисячі житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень…

І поки чиновники та волонтери організовують відновлення пошкоджених об'єктів, наші бійці дають ворогу зрозуміти, що тут не місце загарбникам.

Маємо сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - про те, як наші захисники провели штурм, взяли в полон солдатів російської армії і захопили цінні трофеї. Подивіться.

Це класичний взірець вдалої штурмової операції! На Запорізькому напрямку бійці Київської бригади тероборони пішли на штурм ворожих позицій.

Позивний "Сабур", військовослужбовець Збройних сил України:

Хід операції передбачав створення у противника видимості нашого наступу на широкому фронті й захід на позиції противника в одному конкретному місці. Для того, щоб захопити дану позицію і відволікти противника від штурмової групи.

Атаку ретельно спланували. І потім "тактична босота", як жартома називають себе ці хлопці, вирушили на штурм за підтримки танків та артилерії.

Для вогневого прикриття штурмової групи задіяли кулемет "Браунінг" - подарунок західних партнерів. Росіяни відчули небезпеку, коли вже було запізно.

Позивний "Сабур", військовослужбовець Збройних сил України:

Був досягнутий повний ефект несподіванки, противник абсолютно не чекав атаки, всі відволікаючі маневри мали успіх, основні зусилля противника були направлені саме на відволікаючи маневри.

Результатом блискавичної атаки стало захоплення ворожих укріплень…

Миш. Тікай, тікай, маленька!

Семеро окупантів - ліквідовані…

Бліндаж зачищений!

Троє орків - у полоні.

Всьо, ліг - лежиш.

Не обійшлося без втрат і з нашого боку.

Уже після штурму ворожа БМП відпрацювала по українських бійцях. Під вогонь противника потрапив старший сержант Олег Кавецький із позивним "Фелікс".

Позивний "Опришко", військовослужбовець Збройних сил України:

Він один із перших, хто пішов ще після Майдану, в 14-му році, і, знову ж таки, один з перших, хто пішов цього року.

Побратими Олега кажуть - "Фелікс" зробив неоціненний внесок у нашу спільну майбутню перемогу.