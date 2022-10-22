Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку 100 депутатів-консерваторів і може брати участь у боротьбі за посаду лідера партії та глави уряду. Про це повідомив старший політичний оглядач The Sunday Times Тім Шипман з посиланням на неназване джерело, близьке до колишнього прем'єра.

Британські ЗМІ також повідомляють, що Джонсон, який прибув у суботу, 22 жовтня, до Лондона після відпустки на Карибах, заручився підтримкою 100 парламентаріїв.

Колишній прем'єр офіційно не оголошував про участь у виборах, однак , за словами його прихильника Джеймса Даддріджа, Борис Джонсон готовий до цього.

Борис Джонсон, який обіймав посаду прем'єра з липня 2019-го року оголосив про свою відставку 7 липня після серії скандалів і масових відставок міністрів, але, як і раніше, користується популярністю серед деяких депутатів-консерваторів та членів партії, зазначає Sky News. Він обіймав посаду прем'єра з липня 2019-го року.

На посаді прем'єра Бориса Джонсона змінила Ліз Трасс, яка відпрацювала рекордно короткі 45 днів.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.