Друга спроба Джонсона. Колишній британський прем'єр-міністр знову боротиметься за крісло в уряді Сполученого Королівства. Він у списках серед кандидатів консервативної партії. І шанси в нього великі, пишуть у місцевій пресі.

За повернення Джонсона - 63% консерваторів. Такі дані опитування, проведеного серед членів політсили. До слова, його ще й публічно підтримують нинішні посадовці. Хто може стати конкурентом Джонсона? Дивіться далі.

Ось так неочікувано харизматичний Борис Джонсон може знову увірватися в британську політику вищого ешелону. Він пішов з посади на початку вересня й от знову опинився в рейтингу серед кандидатів на крісло прем'єра. Наступниця Бориса Джонсона, Ліз Трасс, не втрималася на посаді. Через провал свого політичного курсу, тож мусила подати у відставку. Правляча Консервативна партія на тлі економічної та політичної кризи шукає нового лідера, який очолить уряд і нарешті поверне Британії відчуття стабільності.

Джейк Беррі, голова Консервативної партії:

Ми вирішили, що у разі вибору двох кандидатів, то проведемо прискорене онлайн-голосування для вибору наступного лідера. Усі виборчі процеси повинні завершитися не пізніше п'ятниці 28 жовтня.

Офіційного переліку кандидатур ще немає. Але найбільш імовірними претендентами, на думку політичних оглядачів, є колишній міністр фінансів Ріші Сунак, лідерка Палати громад Пенні Мортдонт і колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Остаточно кандидатури визначать на початку наступного тижня.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Відставка Ліз Трасс застала Бориса Джонсона у відпустці. Він саме відпочивав на Карибах, і був змушений поспіхом збирати речі у Лондон. Джонсон повинен до обіду понеділка заручитися підтримкою як мінімум сотні однопартійців. Якщо з усіх охочих перейти цей поріг зможе лише він, то ніяких виборів не буде, і Джонсон автоматично стане наступним прем'єр-міністром.

Політичні пристрасті в Британії набирають обертів. Букмекери роблять ставки на міністра фінансів Ріші Сунака. А британці кинулися масово підтримувати Бориса Джонсона. За даними букмекерських компаній, саме цей одіозний політик має всі шанси на перемогу.

Лі Фелпс, речник букмекерської компанії:

Відколи Ліз Трасс звільнилась, тут таке почалося. Стартували перегони. Ріші Сунак був беззаперечним лідером, решта кандидатів пленталися далеко позаду. Аж раптом намалювався Борис Джонсон, і дістався впритул до Ріші Сунака. Якщо ви зараз поставите на Джонсона 10 фунтів, то в разі його перемоги отримаєте п'ятнадцять. А якби поставили щойно після відставки Трасс, то одержали б 120.

Та які реальні шанси Джонсона здобути підтримку однопартійців, які ж і підштовхнули його до зречення посади у липні? Борис Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії упродовж трьох років, які затьмарювали скандали та звинувачення в обмані та порушенні закону. Парламентські розслідування тривають і досі. Проте саме його кандидатуру підтримують міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг, ексміністерка внутрішніх справ Пріті Паттел і нинішній очільник оборонного відомства Бен Воллес, чиє ім'я теж фігурувало у неофіційному списку претендентів, але він відмовився боротися за посаду прем'єра.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Як на мене, я принесу більше користі, захищаючи людей, як міністр оборони. Це моя робота, яку я маю намір і далі виконувати. Тому не вступатиму у перегони на посаду прем'єр-міністра. І на цей час, схилявся б до кандидатури Бориса Джонсона, хоча йому й доведеться відповісти на кілька запитань у розслідуванні.

Борис Джонсон був палким прихильником України у розв'язаній росією війні. Кілька разів від лютого приїздив до Києва, потоваришував з президентом Володимиром Зеленським. Від українців дістав прізвище "Джонсонюк" і став справжнім народним улюбленцем.

Добрий день, еврібаді. Ам Боріс Джонсон фром Ландон.

Імовірне повернення Джонсона на Даунінг-стріт стане карколомним, та все ж цілком реальним поворотом, які трапляються в британські політиці. Та хай хто сяде у крісло прем'єра Великої Британії, підтримка України з боку Сполученого королівства залишиться незмінною.