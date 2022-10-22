До Верховної Ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною. Відповідний проєкт розміщено під номером 8147.

У документі, опублікованому народним депутатом Олексієм Гончаренком, пропонується призупинити участь Білорусії в міжнародних організаціях (у тому числі ООН та МВФ), а також позбавити правосуб'єктності уряду олександра лукашенка.

Лукашенко допомагає путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!

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У постанові у наступні положення:

звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою росією;

позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;

припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);

синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони;

синхронізація санкцій щодо Росії та Білорусії.

Автори ухвали вважають, що росія здійснила "фактичний аншлюс" Білорусі, за допомогою якого веде бойові дії в Україні. олександр лукашенко є маріонетковим та номінальним правителем, який виконує вказівки з Кремля.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада визнала Ічкерію та Курильські острови окупованими росією.