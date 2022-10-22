До Ради внесли постанову про визнання Білорусії окупованою росією [ Редагувати ]
До Верховної Ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною. Відповідний проєкт розміщено під номером 8147.
У документі, опублікованому народним депутатом Олексієм Гончаренком, пропонується призупинити участь Білорусії в міжнародних організаціях (у тому числі ООН та МВФ), а також позбавити правосуб'єктності уряду олександра лукашенка.
Лукашенко допомагає путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!
У постанові у наступні положення:
- звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою росією;
- позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;
- припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);
- синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони;
- синхронізація санкцій щодо Росії та Білорусії.
Автори ухвали вважають, що росія здійснила "фактичний аншлюс" Білорусі, за допомогою якого веде бойові дії в Україні. олександр лукашенко є маріонетковим та номінальним правителем, який виконує вказівки з Кремля.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада визнала Ічкерію та Курильські острови окупованими росією.
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