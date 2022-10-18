У Білорусі проходить прихована мобілізація - Генштаб [ Редагувати ]
У Білорусі триває прихована мобілізація до Збройних сил під виглядом навчальних зборів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до Збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків", - сказано у повідомленні.
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