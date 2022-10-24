В Одесі пролунав вибух [ Редагувати ]
Фото: ukrinform
У ніч проти понеділка, 24 жовтня, в Одесі пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Думська".
За даними ЗМІ, в Одесі чули звук близько 03:49 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
по темі
Prev Next
18 жовтня 2022 09:58 У Житомирі два "прильоти": місто без світла і води
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Житомирі пролунали вибухи
18 жовтня 2022 09:28 У Києві лунають вибухи: що відомо
У вівторок зранку, 18 жовтня, у Києві знову пролунали вибухи
18 жовтня 2022 07:58 У Кривому Розі пролунали вибухи
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи
17 жовтня 2022 14:26 В Хмельницькій області пролунали вибухи
У понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, у Хмельницькій області було чутно вибухи
15 жовтня 2022 09:56 У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи
У суботу, 15 жовтня, у Сумській та Полтавській областях будуть лунати вибухи