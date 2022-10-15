росія намагається "вбити" Starlink в Україні - Маск [ Редагувати ]
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового інтернету Starlink - єдина система зв'язку, яка працює на фронті в Україні. За його словами, російські військові намагаються "вбити" Starlink. Він припустив, що система може перестати працювати.
Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві.
Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси.
Попри це, Starlink все одно може загинути.
Маск заявив, що "є велика різниця між зв'язком у світі та зв'язком на фронті". Мільярдер пояснив, що в районах бойових дій в Україні вже було знищено інтернет-кабелі, телефонні лінії, вежі стільникового зв'язку та інші засоби зв'язку.
Тим часом віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "термінали Starlink працювали, працюють і будуть працювати".
Раніше SpaceX попередила Пентагон про заплановане припинення фінансування супутникової мережі Starlink в Україні. Компанія попросила Міноборони США взяти видатки на себе. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для супутників витратить $124 млн.
Ілон Маск підтвердив, що компанія більше не може оплачувати поставки терміналів супутникового зв'язку до України. У Білому домі заявили, що вивчають допомогу Україні через відмову Starlink від фінансування.
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За словами Маска, його компанія "Спейс Ікс" витратила 80 мільйонів доларів з власної кишені, щоб зробити доступною цю систему в Україні. Ось чому для користувачів у соцмережах його допис про мирне врегулювання став такою несподіванкою.
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