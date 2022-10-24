Найближчим часом Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи 24 жовтня на відкритті 5- го німецько-українського економічного форуму у Берліні.

Ми твердо стоїмо на боці українців у цій боротьбі, яка також є боротьбою за безпеку та мир у Європі. Ми підтримуємо Україну з політичної, фінансової, економічної, гуманітарної точок зору, а також зброєю.

Канцлер нагадав, що Берлін уже передав Києву зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а також сучасну систему ППО німецького виробництва IRIS-T.

Ще три такі системи буде доставлено найближчим часом. Разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, поки це необхідно.

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IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення.

Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T SLM

Як повідомляли "Подробиці", німецька ППО IRIS-T уже успішно працює на південному напрямку.