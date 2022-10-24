Шольц анонсував передачу Україні ще трьох систем ППО IRIS-T [ Редагувати ]
Найближчим часом Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи 24 жовтня на відкритті 5- го німецько-українського економічного форуму у Берліні.
Ми твердо стоїмо на боці українців у цій боротьбі, яка також є боротьбою за безпеку та мир у Європі. Ми підтримуємо Україну з політичної, фінансової, економічної, гуманітарної точок зору, а також зброєю.
Канцлер нагадав, що Берлін уже передав Києву зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а також сучасну систему ППО німецького виробництва IRIS-T.
Ще три такі системи буде доставлено найближчим часом. Разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, поки це необхідно.
IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення.
Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети.
Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.
IRIS-T SLM
Як повідомляли "Подробиці", німецька ППО IRIS-T уже успішно працює на південному напрямку.
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