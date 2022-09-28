Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T замість однієї. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У списку військової допомоги для України станом на 28 вересня зазначені такі зміни:

4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T (зараз є бюджет ще на три системи).

Німеччина також підготувала для передачі Україні:

10 мостових систем;

3 середні мостові системи;

90 великовантажних причепів.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення.

Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T SLM

Перші сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T Україна може отримати вже у жовтні. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.