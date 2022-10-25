Байден зробив заяву про можливе застосування росією ядерної зброї [ Редагувати ]
Сполучені Штати не стверджують, що росія здатна провести в Україні "операцію під чужим прапором" з застосуванням ядерних речовин, однак потенційно можливе, на думку Вашингтона, застосування москвою тактичної ядерної зброї в Україні стало б "серйозною помилкою".
З такою заявою виступив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.
Дозвольте мені лише сказати, що Росія зробила б неймовірно серйозну помилку, якби застосувала тактичний ядерний боєзаряд. Я вам ще не гарантую, що йдеться про операцію під чужим прапором. Я [цього] не знаю. Це була б серйозна, серйозна помилка... Я сьогодні провів багато часу, говорячи про це [з помічниками].
У Пентагоні не бачить ознак підготовки рф до застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї. Про це 25 жовтня заявив речник Міноборони США Патрік Райдер.
На даний момент ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що Росія ухвалила рішення використовувати ядерну зброю або "брудну бомбу"... У нас немає жодних свідчень того, що РФ ухвалила рішення використовувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю.
Нагадаємо, 25 жовтня Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через російський фейк про "брудну бомбу".
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Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через звинувачення росії в тому, що Україна готується створити та застосувати "брудну бомбу". "Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу
В Офісі президента та МЗС України відкинули звинувачення рф у нібито підготовці українською стороною "провокацій" із "брудною бомбою". І вважають, подібні заяви черговим шантажем.
Тема "брудної бомби" та її можливого застосування обговорюється зараз на всіх рівнях. І тут досі багато невідомого і незрозумілого.
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