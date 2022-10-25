Сполучені Штати не стверджують, що росія здатна провести в Україні "операцію під чужим прапором" з застосуванням ядерних речовин, однак потенційно можливе, на думку Вашингтона, застосування москвою тактичної ядерної зброї в Україні стало б "серйозною помилкою".

З такою заявою виступив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Дозвольте мені лише сказати, що Росія зробила б неймовірно серйозну помилку, якби застосувала тактичний ядерний боєзаряд. Я вам ще не гарантую, що йдеться про операцію під чужим прапором. Я [цього] не знаю. Це була б серйозна, серйозна помилка... Я сьогодні провів багато часу, говорячи про це [з помічниками].

У Пентагоні не бачить ознак підготовки рф до застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї. Про це 25 жовтня заявив речник Міноборони США Патрік Райдер.

На даний момент ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що Росія ухвалила рішення використовувати ядерну зброю або "брудну бомбу"... У нас немає жодних свідчень того, що РФ ухвалила рішення використовувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю.

Нагадаємо, 25 жовтня Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через російський фейк про "брудну бомбу".