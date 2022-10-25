Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через звинувачення росії в тому, що Україна готується створити та застосувати "брудну бомбу". Про це повідомляє CNN.

Раніше МАГАТЕ заявило, що на запит Києва направить інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні.

Нагадаємо, в суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".

Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.

"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.

Нагадаємо, у США зробили заяву щодо відповіді на ядерний удар по Україні.