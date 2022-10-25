Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через російський фейк про "брудну бомбу" [ Редагувати ]
Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через звинувачення росії в тому, що Україна готується створити та застосувати "брудну бомбу". Про це повідомляє CNN.
Раніше МАГАТЕ заявило, що на запит Києва направить інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні.
Нагадаємо, в суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".
Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.
"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.
Нагадаємо, у США зробили заяву щодо відповіді на ядерний удар по Україні.
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В Офісі президента та МЗС України відкинули звинувачення рф у нібито підготовці українською стороною "провокацій" із "брудною бомбою". І вважають, подібні заяви черговим шантажем.
Тема "брудної бомби" та її можливого застосування обговорюється зараз на всіх рівнях. І тут досі багато невідомого і незрозумілого.
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі
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