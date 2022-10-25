У Дніпрі через ракетний удар по АЗС заживо згоріла вагітна жінка (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС, загинуло дві людини. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Загинуло 2 людей. В автівці згоріла вагітна жінка, також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано 3 людини. Окупанти вдарили по місту ракетою.
Внаслідок удару знищено комплекс будівель АЗС БРСМ - автозаправочні колонки, автомийку, шиномонтаж та два автомобілі.
Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську. Пожежу на місці подій ліквідовано.
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