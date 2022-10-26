340 тисяч переселенців нині мешкають на Закарпатті. Область готова прийняти й більше людей. З огляду на прийдешні холоди, там насамперед чекають на міграцію жителів фронтових сіл та містечок. Закарпаття вже додатково облаштувало півтори тисячі місць для комфортного проживання. На черзі - ще сім із половиною тисяч. Євген Соломін проінспектував умови, в яких живуть переселенці.

Я вот ехал из центра через Полтаву, Киев, Житомир, Хмельницьк, Тернопіль і Львів. А потом вот так вот.

Восьмирічний Тимур приїхав на Закарпаття з Харкова. Там він жив з родиною у самому центрі міста.

Обстрілювати Харків росіяни почали о п'ятій ранку 24 лютого.

По нам, по нам! Выходите! Выходите из коридора.

Спочатку родина думала перечекати війну вдома. Ховалися в бомбосховищі та між двома стінами, спали вдягнені та взуті.

Марина Розсоха, переселенка з Харкова:

Начинаются сирены, они играют - это наши. Потом - хоп, детей нет. Это все…они понимали что летит, с чего стреляют. Вот смотрит - оно пролетело. И был случай, мы шли за гуманитаркой, взврыв и он потерял сознание.

Після контузії сина в кінці квітня родина виїхала з Харкова. На Закарпаття. Тут їх оселили в одному із закладів Берегівського району. У великій кімнаті живуть українці з дітьми з різних регіонів.

Ану расскажи, кто с тобой тут еще живет? Тут мама. Тут, большой Даня. Тетя Аня, Даша, (перераховує всіх і показує де сплять) А это твоя подруга. Это Даша. Она в Свалявской, Донецкой. Она стесняется.

Загалом у цьому закладі в селі Перехрестя живе 80 переселенців. А буде 250. Адже завершують ремонт кімнат в інших корпусах.

Михайло Глінко, директор навчального закладу:

З одної сторони у нас більші кімнати, з іншої образно на четверо чоловік. Мама і троє діточок, або четверо. Я дума. Комфортно. Дві недільки й воно буде завершено.

Процес облаштування житла для переселенців на Закарпатті триває.

Петро Добромільський, заступник керівника Закарпатської обласної військової адміністрації:

Є близько 150 приміщень, це приблизно 50 тисяч квадратних метрів, де можна проводити ремонти та вже проводяться. Спільно з міжнародними партнерами та нашими коштами - близько 90 приміщень проходять роботи на різних стадіях. Тисячу п'ятсот місць ми уже запустили.

Житло облаштовують за принципом компактного проживання. На базах закладів санаторного типу, рекреаційних структур, підприємств. У Перехресті, приміром, як помешкання для внутрішньопереміщених осіб використовують базу колишньої школи-інтернату. Опалення, вода, світло та харчування - на додачу.

Петро Добромільський, заступник керівника Закарпатської обласної військової адміністрації:

Хочемо зробити там школу для 1-4 класів, щоб діткам можна було навчатися, а решту дітей довозитиметься в школи територіальних громад.

Тим часом другокласник Тимур доробив уроки й взявся за зброю. У дітей війни і ігри відповідні.

О, снайперская винтовка! С прицелом! Из доски. В кого стреляешь? А если б на войне был - в русского бы стрелял. А что у тебя там написано? "Тимур топ" и "паляниця" и вот еще это!

Попри відносний комфорт і гарне ставлення, переселенці мріють якнайшвидше повернутися додому. А місця, які нині використовують для їхнього розселення, після перемоги стануть центрами адаптації чи реабілітації, а квартири передадуть родинам військових.