Закарпатська область прийняла 340 тисяч переселенців [ Редагувати ]
340 тисяч переселенців нині мешкають на Закарпатті. Область готова прийняти й більше людей. З огляду на прийдешні холоди, там насамперед чекають на міграцію жителів фронтових сіл та містечок. Закарпаття вже додатково облаштувало півтори тисячі місць для комфортного проживання. На черзі - ще сім із половиною тисяч. Євген Соломін проінспектував умови, в яких живуть переселенці.
Я вот ехал из центра через Полтаву, Киев, Житомир, Хмельницьк, Тернопіль і Львів. А потом вот так вот.
Восьмирічний Тимур приїхав на Закарпаття з Харкова. Там він жив з родиною у самому центрі міста.
Обстрілювати Харків росіяни почали о п'ятій ранку 24 лютого.
По нам, по нам! Выходите! Выходите из коридора.
Спочатку родина думала перечекати війну вдома. Ховалися в бомбосховищі та між двома стінами, спали вдягнені та взуті.
Марина Розсоха, переселенка з Харкова:
Начинаются сирены, они играют - это наши. Потом - хоп, детей нет. Это все…они понимали что летит, с чего стреляют. Вот смотрит - оно пролетело. И был случай, мы шли за гуманитаркой, взврыв и он потерял сознание.
Після контузії сина в кінці квітня родина виїхала з Харкова. На Закарпаття. Тут їх оселили в одному із закладів Берегівського району. У великій кімнаті живуть українці з дітьми з різних регіонів.
Ану расскажи, кто с тобой тут еще живет? Тут мама. Тут, большой Даня. Тетя Аня, Даша, (перераховує всіх і показує де сплять) А это твоя подруга. Это Даша. Она в Свалявской, Донецкой. Она стесняется.
Загалом у цьому закладі в селі Перехрестя живе 80 переселенців. А буде 250. Адже завершують ремонт кімнат в інших корпусах.
Михайло Глінко, директор навчального закладу:
З одної сторони у нас більші кімнати, з іншої образно на четверо чоловік. Мама і троє діточок, або четверо. Я дума. Комфортно. Дві недільки й воно буде завершено.
Процес облаштування житла для переселенців на Закарпатті триває.
Петро Добромільський, заступник керівника Закарпатської обласної військової адміністрації:
Є близько 150 приміщень, це приблизно 50 тисяч квадратних метрів, де можна проводити ремонти та вже проводяться. Спільно з міжнародними партнерами та нашими коштами - близько 90 приміщень проходять роботи на різних стадіях. Тисячу п'ятсот місць ми уже запустили.
Житло облаштовують за принципом компактного проживання. На базах закладів санаторного типу, рекреаційних структур, підприємств. У Перехресті, приміром, як помешкання для внутрішньопереміщених осіб використовують базу колишньої школи-інтернату. Опалення, вода, світло та харчування - на додачу.
Петро Добромільський, заступник керівника Закарпатської обласної військової адміністрації:
Хочемо зробити там школу для 1-4 класів, щоб діткам можна було навчатися, а решту дітей довозитиметься в школи територіальних громад.
Тим часом другокласник Тимур доробив уроки й взявся за зброю. У дітей війни і ігри відповідні.
О, снайперская винтовка! С прицелом! Из доски. В кого стреляешь? А если б на войне был - в русского бы стрелял. А что у тебя там написано? "Тимур топ" и "паляниця" и вот еще это!
Попри відносний комфорт і гарне ставлення, переселенці мріють якнайшвидше повернутися додому. А місця, які нині використовують для їхнього розселення, після перемоги стануть центрами адаптації чи реабілітації, а квартири передадуть родинам військових.
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