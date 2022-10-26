Австралія передає Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster [ Редагувати ]
Австралія надішле Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також розмістить у Великій Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, повідомляє ABC.
Австралія беззастережна у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна.
У федеральному бюджеті цього тижня Австралія виділила понад 200 млн доларів на додаткову допомогу Україні. Загальна фінансова підтримка України на даний час перевищує 655 млн доларів, включаючи 475 млн доларів на військову допомогу.
Додаткові 30 бронетранспортерів Bushmaster доведуть загальну кількість цих машин, відправлених до України, до 90.
Крім Bushmasters, Австралія надала 6 буксованих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.
Австралійські "Bushmaster - броньований автомобіль з колісною формулою 4х4. Бронемашина призначена виключно для перевезення особового складу, захисту людей від легкої стрілецької зброї та фугасів.
Залежно від моделі, у броньованій машині можуть перебувати від 7 до 10 бійців одночасно. На машині встановлене озброєння МК-19 і гранатомет.
Бронетранспортер Bushmaster
Нагадаємо, журналісти "Інтера" зняли сюжет про австралійські броньовані машини "Бушмастер, які стоять на захисті України.
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