"Бушмастер": австралійські броньовані машини стоять на захасті України [ Редагувати ]
Швидка висадка-посадка, дуже маневрові. Захищають життя людей і закривають багато питань під час бойових дій. Це все про "Бушмастери" - австралійські броньовані машини. Їх Австралія надала нам ще навесні в рамках пакета допомоги на понад 285 мільйонів доларів. І днями навіть сам сенатор країни Девід Ван відвідав одну з десантно-штурмових бригад і на власне подивився як ці машини показують себе в бою.
У сюжеті, який ми створили спільно з колегами з Військового телебачення, покажемо, що про "Бушмастери" кажуть наші захисники.
Валерія Подкіч, воєнний кореспондент:
Австралійські "Бушмастери" вже в строю української армії. Це броньований автомобіль з колісною формулою 4х4. Бронемашина призначена виключно для перевезення особового складу, захисту людей від легкої стрілецької зброї та фугасів.
Залежно від моделі, у броньованій машині можуть перебувати від 7 до 10 бійців одночасно.
Андрій, командир бронеавтомобіля:
Тут встановлене озброєння МК-19, гранатомет, який дозволяє у випадку чого доволі якісно подавити вогнем противника.
Перші "Бушмастери" у збройних силах Австралії з'явилися у 90-х роках. Відтоді добре зарекомендували себе в умовах багатьох збройних конфліктів. Зокрема, й в Україні.
Позивний "Мудрий", оператор-навідник бронеавтомобіля:
Машина швидка, маневрова, але завелика. "Бушмастери" у нас працюють вже на повну на передній лінії, виконують поставлені бойові задачі на відмінно.
Військовослужбовці Збройних сил України швидко опанували нову техніку. Кажуть, автомобілі - маневрові, в них дуже міцна броня.
Ігор Скибюк, командир 80 окремої десантно-штурмової бригади:
Вона дуже надійна, вона має дуже хороший захист, вона має ефективний протимінний захист, надійна в експлуатації, дуже хороші якості в прохідності по важкої місцевості, бездоріжжі.
Девід Вен, співголова Австралійсько-Української парламентської групи дружби:
Від початку повномасштабної війни в Україні, я взявся допомагати українцям. Приїхавши сюди, я хочу показати, - нам не байдужа ваша доля, ми тримаємо за вас кулаки. В Австралії ми кажемо: "Я разом з Україною". Свобода для нас - не порожній звук. Руйнування, повітряні сирени та смерті від обстрілів - у 2022 році таких речей не повинно бути!
Наші бійці наголошують - австралійські бронеавтомобілі врятували життя вже не одному бійцеві під час виконання бойових задач. Втім подібної техніки треба більше! Аби ворог не мав жодного шансу пробити нашу оборону.
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