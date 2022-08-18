Швидка висадка-посадка, дуже маневрові. Захищають життя людей і закривають багато питань під час бойових дій. Це все про "Бушмастери" - австралійські броньовані машини. Їх Австралія надала нам ще навесні в рамках пакета допомоги на понад 285 мільйонів доларів. І днями навіть сам сенатор країни Девід Ван відвідав одну з десантно-штурмових бригад і на власне подивився як ці машини показують себе в бою.

У сюжеті, який ми створили спільно з колегами з Військового телебачення, покажемо, що про "Бушмастери" кажуть наші захисники.

Валерія Подкіч, воєнний кореспондент:

Австралійські "Бушмастери" вже в строю української армії. Це броньований автомобіль з колісною формулою 4х4. Бронемашина призначена виключно для перевезення особового складу, захисту людей від легкої стрілецької зброї та фугасів.

Залежно від моделі, у броньованій машині можуть перебувати від 7 до 10 бійців одночасно.

Андрій, командир бронеавтомобіля:

Тут встановлене озброєння МК-19, гранатомет, який дозволяє у випадку чого доволі якісно подавити вогнем противника.

Перші "Бушмастери" у збройних силах Австралії з'явилися у 90-х роках. Відтоді добре зарекомендували себе в умовах багатьох збройних конфліктів. Зокрема, й в Україні.

Позивний "Мудрий", оператор-навідник бронеавтомобіля:

Машина швидка, маневрова, але завелика. "Бушмастери" у нас працюють вже на повну на передній лінії, виконують поставлені бойові задачі на відмінно.

Військовослужбовці Збройних сил України швидко опанували нову техніку. Кажуть, автомобілі - маневрові, в них дуже міцна броня.

Ігор Скибюк, командир 80 окремої десантно-штурмової бригади:

Вона дуже надійна, вона має дуже хороший захист, вона має ефективний протимінний захист, надійна в експлуатації, дуже хороші якості в прохідності по важкої місцевості, бездоріжжі.

Девід Вен, співголова Австралійсько-Української парламентської групи дружби:

Від початку повномасштабної війни в Україні, я взявся допомагати українцям. Приїхавши сюди, я хочу показати, - нам не байдужа ваша доля, ми тримаємо за вас кулаки. В Австралії ми кажемо: "Я разом з Україною". Свобода для нас - не порожній звук. Руйнування, повітряні сирени та смерті від обстрілів - у 2022 році таких речей не повинно бути!

Наші бійці наголошують - австралійські бронеавтомобілі врятували життя вже не одному бійцеві під час виконання бойових задач. Втім подібної техніки треба більше! Аби ворог не мав жодного шансу пробити нашу оборону.