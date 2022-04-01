Австралія надасть Україні бронетранспортери Bushmaster [ Редагувати ]
Австралія на запит президента Володимира Зеленського надасть Україні бронетехніку місцевого виробництва. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє CNN.
Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це та бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmasters. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17.
Австралійський прем'єр не повідомив не повідомив, коли і яку кількість військових товарів і бронетранспортерів відправлять до України.
Нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні артилерію більшої дальності і зенітні ракети, а Німеччина продасть Україні озброєння на 300 млн євро.
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