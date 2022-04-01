Австралія на запит президента Володимира Зеленського надасть Україні бронетехніку місцевого виробництва. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє CNN.

Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це та бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmasters. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17.