Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту України Володимиру Зеленському послання від президента росії володимира путіна про те, що той готовий до переговорів. Про це він сказав під час спільної пресконференції.

Вчора я був у Росії, зустрічався з президентом Путіним, який попросив мене передати вам послання, поговорити з вами. Він мені сказав, що готовий до переговорів із президентом Зеленським.

За словами президента Гвінеї-Бісау, він бачить себе "носієм певних імпульсів, які сприяють налагодженню відносин" росії та України.

Я сказав у розмові з Путіним, і таким моє бачення залишається після зустрічі з президентом Зеленським, що якщо Африка як континент може докласти своїх зусиль для врегулювання цього конфлікту, я готовий, це одна з цілей, чому я приїхав.

Глава держави у відповідь на пропозицію путіна "розблокувати відносини" заявив, що першим кроком, який має зараз зробити росія - розблокувати "зерновий коридор" через Чорне море.

Щодо сигналів від російської сторони. Пан президент Гвінеї-Бісау їх передав. Він сказав, що Росія хоче налагодити мости. Я пану президенту глибше показав, що ми маємо. Я сказав, щоб були мости між тими чи іншими державами, треба щоб інфраструктуру не підривали в одній із держав. Тоді, на мою думку, про щось у майбутньому нам можна говорити. Друге питання з ким говорити. Друге питання, яке передала Росія, що треба розблокувати відносини... Давайте почнемо розблокування принаймні нашого Чорного моря.

Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау

Сісоку Ембало відвідав 25 жовтня Москву, де зустрівся з путіним. Президент Гвінеї-Бісау заявив російському колезі про готовність сприяти діалогу Москви та Києва, зазначивши, що африканські країни зацікавлені у якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним.