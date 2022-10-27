Міністерство оборони США опублікувало повну версію Стратегії національної оборони США 2022 року. У документі, розміщеному на сайті Пентагону, росію назвали "гострою загрозою", а Китай - "основним викликом".

У новій стратегії неабияка увага приділяється Китаю, а також КНДР, Ірану та "екстремістським організаціям". Від останніх, як сказано у стратегії, надходять "постійні погрози".

На пресконференції, присвяченій публікації документа, міністр оборони США Ллойд Остін заявив:

КНР є нашим єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і все більше можливостей для цього.

Читайте також Пентагон опублікував повний перелік озброєння для України

80-сторінкова Стратегія нацоборони США з'явилася через півроку після того, як у березні її таємну версію Пентагон передав американському Конгресу.

У Міноборони США заявили, що повна версія не зазнала суттєвих змін. З початку російського збройного вторгнення в Україну США направили Києву військову допомогу на суму понад $17 млрд, бойові дії серйозно послабили російські сили, а москва загрожує застосувати ядерну зброю, зазначили у відомстві.

Центральним елементом Стратегії національної оборони США є "комплексне стримування" противника, координація військових, дипломатичних та економічних важелів американського уряду.

Стратегія закликає до "правильних" інвестицій у технології та вказує на нові загрози з боку космічної зброї, тактичної ядерної зброї та нових винаходів штучного інтелекту.

У документі сказано, що Сполучені Штати мають на меті продовжити 75-річний період незастосування ядерної зброї та знизити ризики ядерної війни. Вашингтон готовий оперативно вести переговори щодо нового договору про контроль над озброєннями, який має замінити Договір про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Нагадаємо, напередодні Пентагон провів успішні випробування гіперзвукової зброї.