Військово-морські сили та армія США провели успішні випробування низки компонентів гіперзвукової зброї. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Пентагон.

Випробування пройшли у льотному комплексі NASA у Вірджинії. У рамках 10 експериментів перевірялася робота обладнання зв'язку та навігації для гіперзвукової зброї, а також матеріалів, стійких до нагрівання у "реалістичному гіперзвуковому середовищі".

13 липня Пентагон повідомляв про випробування гіперзвукової зброї, розробленої американською компанією Lockheed Martin. Посадовці Пентагону неодноразово визнавали, що США відстали від росії та Китаю у виробництві гіперзвукової зброї.

Тоді ж ЗМІ повідомляли, що оборонні компанії Великої Британії та США ведуть розробки систем захисту від гіперзвукової зброї.

"Гіперзвуковою" називають зброю, швидкість якої як мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 м/сек - ред.) або, так зване число Маха, тобто понад 6100 км/год. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах.

Основна перевага - складність його перехоплення сучасними засобами протиповітряної оборони. Створення озброєнь такого типу потребує розробки нових композитних матеріалів, систем терморегуляції та керування польотом, а також прямоточних повітряно-реактивних двигунів, здатних працювати на відповідних режимах.

Нагадаємо, у вересні 2021 року КНДР вперше провела випробування гіперзвукової ракети.