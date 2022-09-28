У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні на суму $1,1 млрд. Озброєння з нового пакету військової допомоги будуть передані у рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Про це йдеться у роз'ясненні Пентагону.

USAI є органом, відповідно до якого Сполучені Штати закуповують можливості у промисловості. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Пентагон представив повний список озброєнь, які входять до пакету:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпаси для них;

150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

150 тактичних машин для буксирування озброєння;

40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки;

2 радари для безпілотних літальних апаратів;

20 багатоцільових радарів;

протидронові повітряні системи (Titan C-UAS);

тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

бронежилети та інше польове спорядження;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Міноборони США заявляють, з початку вторгнення росії США виділили Україні понад $16,2 млрд.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт на постачання Україні дронів-камікадзе Switchblade 600.