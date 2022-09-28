Пентагон опублікував повний перелік озброєння для України [ Редагувати ]
У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні на суму $1,1 млрд. Озброєння з нового пакету військової допомоги будуть передані у рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Про це йдеться у роз'ясненні Пентагону.
USAI є органом, відповідно до якого Сполучені Штати закуповують можливості у промисловості. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Пентагон представив повний список озброєнь, які входять до пакету:
- 18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпаси для них;
- 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 150 тактичних машин для буксирування озброєння;
- 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки;
- 2 радари для безпілотних літальних апаратів;
- 20 багатоцільових радарів;
- протидронові повітряні системи (Titan C-UAS);
- тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- бронежилети та інше польове спорядження;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У Міноборони США заявляють, з початку вторгнення росії США виділили Україні понад $16,2 млрд.
Нагадаємо, Пентагон уклав контракт на постачання Україні дронів-камікадзе Switchblade 600.
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