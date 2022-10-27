США планують на початку листопада передати Україні американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS і почати навчати українських військовослужбовців їхньому застосуванню. Про це у четвер, 27 жовтня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати їм (Україні - ред.) NASAMS. Ми очікуємо, що на початку наступного місяця вдасться передати їм ці засоби та провести навчання [українських] військовослужбовців.

За словами глави Пентагона, Україна зараз потребує систем ППО, тож США розглядають можливість постачання їй систем Hawk зі своїх запасів для захисту від ракетних ударів та безпілотних літальних апаратів.

Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб переконатися, що можемо надати якнайбільше засобів у плані протиповітряної оборони для підтримки України так швидко, як тільки можна.

У вівторок, 25 жовтня, американська компанія Raytheon Technologies повідомила, що США передали Україні два перші ЗРК NASAMS.

ЗРК NASAMS

11 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що влада США розраховує "в найближчому майбутньому" передати Києву перші два комплекси NASAMS. За його словами, США мають намір поставити Україні вісім таких систем.

Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.

NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.

У жовтні Британія зголосилася передати Україні ракети для NASAMS.