Пентагон уклав контракт на $182 млн на купівлю ЗРК NASAMS для України [ Редагувати ]
Міністерство оборони США уклало контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні. Про це повідомляє прес-служба Raytheon Technologies.
Президент Land Warfare & Air Defence, бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense Том Лаліберті заявив:
Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS, щоб перемогти безліч загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні системи.
У Пентагоні уточнили, що орієнтовна дата завершення робіт з виготовлення комплексу - 23 серпня 2024 року. Його буде оплачено з коштів, виділених раніше урядом США. Комплекси виготовлятимуть у штаті Массачусетс.
США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.
ЗРК NASAMS
8 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Києву на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM. Ці ракети також використовуються у винищувальній авіації.
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