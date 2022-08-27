Міністерство оборони США уклало контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні. Про це повідомляє прес-служба Raytheon Technologies.

Президент Land Warfare & Air Defence, бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense Том Лаліберті заявив:

Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS, щоб перемогти безліч загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні системи.

У Пентагоні уточнили, що орієнтовна дата завершення робіт з виготовлення комплексу - 23 серпня 2024 року. Його буде оплачено з коштів, виділених раніше урядом США. Комплекси виготовлятимуть у штаті Массачусетс.

США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

ЗРК NASAMS

8 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Києву на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM. Ці ракети також використовуються у винищувальній авіації.