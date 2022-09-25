Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони малої та середньої дальності NASAMS. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято, і Конгресу США - ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але повірте, цього навіть близько не достатньо, щоб прикрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців.

США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки. У

NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

16 вересня у Міноборони США повідомили, що перші дві батареї ЗРК NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

ЗРК NASAMS

Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.