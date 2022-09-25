"Ми отримали NASAMS" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони малої та середньої дальності NASAMS. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.
Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято, і Конгресу США - ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але повірте, цього навіть близько не достатньо, щоб прикрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців.
США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.
Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки. У
NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
16 вересня у Міноборони США повідомили, що перші дві батареї ЗРК NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.
ЗРК NASAMS
Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.
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