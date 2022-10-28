Ціна на електроенергію для населення не зміниться

Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Сьогодні, 28 жовтня, на засіданні Кабінет міністрів ухвалив постанову, в якій передбачено продовження дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електроенергії.

Пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 років - до 31 березня 2023 року. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив:

Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян.

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Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року.

Фіксований тариф становить: для індивідуальних побутових споживачів - 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год - понад 250 кВт год на місяць.

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання - для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що у Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

З 31 жовтня в Україні замість аварійних графіків відключення світла вводитимуться погодинні, тобто планові графіки.