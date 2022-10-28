У Міненерго зробили заяву про ціни на електроенергію для населення [ Редагувати ]
Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Про це повідомило Міністерство енергетики.
Сьогодні, 28 жовтня, на засіданні Кабінет міністрів ухвалив постанову, в якій передбачено продовження дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електроенергії.
Пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 років - до 31 березня 2023 року. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив:
Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян.
Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року.
Фіксований тариф становить: для індивідуальних побутових споживачів - 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год - понад 250 кВт год на місяць.
1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання - для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.
Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.
Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що у Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.
З 31 жовтня в Україні замість аварійних графіків відключення світла вводитимуться погодинні, тобто планові графіки.
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