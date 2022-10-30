Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
З початку війни проти України окупанти втратили понад 71 тисячу військовослужбовців убитими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Лише минулої доби безповоротні втрати росіян становили 950 людина.
Інші загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- танків - 2672 (+13) од.
- бойових броньованих машин – 5453 (+52) од.,
- артилерійських систем – 1724 (+16) од.,
- РСЗВ – 383 (+3) од.,
- засоби ППО – 197 (+2) од.,
- літаків – 274 (+1) од.,
- вертольотів – 252 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
- крилаті ракети - 352 (+1),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од.,
- спеціальна техніка - 154 (+2).
Хороша була доба, найбільші втрати окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках... Дані уточнюються.
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