Окупаційні війська рф продовжують атакувати Бахмут та Авдіївку, що на Донеччині. Про це повідомляють у Генштабі. Напередодні захисники України завдали по військах держави-терористки високоточного удару в районі Майорська. І в результаті цього ЗСУ ліквідовали три сотні російських військових.

Важкі бої тривають за повернення українських територій на Луганщині. Напередодні Головне управління розвідки поділилося відеокадрами деокупації села Невського, що у Луганській області. Докладніше про те, як минула доба на Донбасі - далі в нашому огляді.

Розбита техніка окупантів та руїни - це кадри визволення Невського. Звідси, попри перевагу у ворожій силі, наші захисники нещодавно витіснили рашистів. 34 загарбники загинуло. Трьох взяли у полон.

Та орки продовжують оборону. З боку Кремінної - гатять з усього, що мають. А це - знищена росіянами ледь не до цеглини Попасна. Місто окуповане з весни. Нині тут ледь жевріє життя. Та це не заважає росіяни штампувати фейкові картинки. Це кадри раша-тіві із поневоленого Лисичанська. Дітей зганяють до памʼятника, щоб цитувати пропагандистські лозунги. Що відчувають маленькі українці - годі й уявити.

Окуповані населені пукнти рашисти душать пропагандою, а визволені - обстрілами. Волонтерам вдалося вивезти мешканців із Стельмахівки. Селище - під ворожим вогнем.

Буду пытаться пешком пройти до дедушек, бабушек, забирать их.

Дошел до школы Стельмаховки. Уже не удивляет тот факт, что они бьют по школам , по садикам, по роддомам, по больницам? А вот это приятный знак! Все буде Україна!

Люди погоджуються евакуюватися. Пекельна доба під обстрілами, і Денис виводить людей…

На Донеччині найважчим лишається Бахмутський напрямок. Орки щодня гатять по місту та його околицях. Стираючи твердиню на порох.

Нещодавно у Бахмуті зачинився останній супермаркет, але й досі залишаються люди. Від рашистської навали постійно потерпає і Вугледар.

Окупанти обстрілюють усю лінію фронту на Донеччині. Та наші захисники дають відсіч.

Олександр Штупун, речник Генштабу ЗСУ:

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Це - кадри зі звільненого курортного Щурового, що під Лиманом. Колись воно постане з руїн. Тим часом у самому Лимані поступово зʼявляється світло…

Жителям деокупованих населених пунктів допомагають волонтери. Нещодавно гуманітарні вантажі з Дніпра спрямували до Ямполя.

Везли целенаправленно грузы, которые люди просили: фонарики,вода,еда, стартовые пакеты, лекарства, одежда. В принципе, все что нжно человеку для нормальной жизни. Ведь у них отобрали все, что можно отобрать….включая их собственные дома…

Люди кажуть, вірили, що військові вибʼють російських терористів.