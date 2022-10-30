Окупаційні війська рф продовжують атакувати Бахмут та Авдіївку [ Редагувати ]
Окупаційні війська рф продовжують атакувати Бахмут та Авдіївку, що на Донеччині. Про це повідомляють у Генштабі. Напередодні захисники України завдали по військах держави-терористки високоточного удару в районі Майорська. І в результаті цього ЗСУ ліквідовали три сотні російських військових.
Важкі бої тривають за повернення українських територій на Луганщині. Напередодні Головне управління розвідки поділилося відеокадрами деокупації села Невського, що у Луганській області. Докладніше про те, як минула доба на Донбасі - далі в нашому огляді.
Розбита техніка окупантів та руїни - це кадри визволення Невського. Звідси, попри перевагу у ворожій силі, наші захисники нещодавно витіснили рашистів. 34 загарбники загинуло. Трьох взяли у полон.
Та орки продовжують оборону. З боку Кремінної - гатять з усього, що мають. А це - знищена росіянами ледь не до цеглини Попасна. Місто окуповане з весни. Нині тут ледь жевріє життя. Та це не заважає росіяни штампувати фейкові картинки. Це кадри раша-тіві із поневоленого Лисичанська. Дітей зганяють до памʼятника, щоб цитувати пропагандистські лозунги. Що відчувають маленькі українці - годі й уявити.
Окуповані населені пукнти рашисти душать пропагандою, а визволені - обстрілами. Волонтерам вдалося вивезти мешканців із Стельмахівки. Селище - під ворожим вогнем.
Буду пытаться пешком пройти до дедушек, бабушек, забирать их.
Дошел до школы Стельмаховки. Уже не удивляет тот факт, что они бьют по школам , по садикам, по роддомам, по больницам? А вот это приятный знак! Все буде Україна!
Люди погоджуються евакуюватися. Пекельна доба під обстрілами, і Денис виводить людей…
На Донеччині найважчим лишається Бахмутський напрямок. Орки щодня гатять по місту та його околицях. Стираючи твердиню на порох.
Нещодавно у Бахмуті зачинився останній супермаркет, але й досі залишаються люди. Від рашистської навали постійно потерпає і Вугледар.
Окупанти обстрілюють усю лінію фронту на Донеччині. Та наші захисники дають відсіч.
Олександр Штупун, речник Генштабу ЗСУ:
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.
Це - кадри зі звільненого курортного Щурового, що під Лиманом. Колись воно постане з руїн. Тим часом у самому Лимані поступово зʼявляється світло…
Жителям деокупованих населених пунктів допомагають волонтери. Нещодавно гуманітарні вантажі з Дніпра спрямували до Ямполя.
Везли целенаправленно грузы, которые люди просили: фонарики,вода,еда, стартовые пакеты, лекарства, одежда. В принципе, все что нжно человеку для нормальной жизни. Ведь у них отобрали все, что можно отобрать….включая их собственные дома…
Люди кажуть, вірили, що військові вибʼють російських терористів.
по темі
Рашисти місяцями грабували і руйнували місто, а лиманців переконували - прийшли назавжди. Що розповідають містяни про окупацію? Наш воєнкор Ігор Левенок має екслюзивний репортаж із визволеного Лиману.
Які настрої у місцевого населення і що відбувається на Каховській ГЕС? Розкаже Даніїл Снісар.
За місяць, поки сайт не працював, на гарячі лінії проекту звернулися понад три тисячі рашистських солдатів із готовністю скласти зброю. Михайло Манилюк з'ясував - чи є тепер в окупантів можливість зберегти життя.
Та захисники знають, як вгамувати ворожу артилерію. Про щоденний подвиг військових - репортаж з фронту нашого воєнкора Руслана Смєщука.
Зокрема, росіяни намагаються зрівняти із землею деокуповані села Луганщини. Звільнені населені пункти вони обстрілюють з усіх видів озброєння.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який на цьому тижні кілька годин просидів у бомбосховищі в українському містечку Корюківка, на Чернігівщині, виголосив програмну промову.