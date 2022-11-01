Плани евакуації розроблені для всіх областей, але це екстрений крок - Шмигаль [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
Уряд України закликає до евакуації лише мешканців тих регіонів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту. Але плани евакуації розроблені всім областей.
Про це заявив глава прем'єр-міністра України Денис Шмигаль.
"Про евакуацію з окремих громад, або регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми застосовуватимемо в останню чергу", - зазначив Шмигаль на засіданні уряду.
За словами прем'єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.
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