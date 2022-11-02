Окупанти атакували Запоріжжя: ЗСУ збили всі "шахеди" [ Редагувати ]
Ввечері 2 листопада у Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що рашисти атакували передмістя Запоріжжя.
Увага"! Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги!
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв підтвердив вибухи у деяких районах міста.
На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено.
Нагадаємо, вдень 29 жовтня російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя.
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