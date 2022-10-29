Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя [ Редагувати ]
Російські війська знову завдали по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по обєктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка залишайтеся в укриттях, імовірні повторні атаки.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що за попередньою інформацією постраждалих внаслідок рашистів немає.
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