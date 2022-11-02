У Харкові лунають вибухи [ Редагувати ]
Російські війська завдали ударів по Харкову. У місті лунають вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, вечором 2 листопада окупанти атакували дронами-камікадзе "шахед" Запоріжжя та Кривий Ріг.
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У вівторок, 1 листопада, під Харковом пролунав вибух