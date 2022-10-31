У Києві не було "прильотів", але 80% міста без води, частина без світла

Завдяки ефективній роботі сил ППО - влучань по Києву не зафіксовано. Однак ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці. Про це повідомила Київська ОВА