У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт [ Редагувати ]
У Харкові ракетним ударом пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, через це у місті почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами. Также есть проблемы с водоснабжением.
Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.
по темі
Внаслідок ранкового ракетного удару пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури у 10 областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині тривають локальні аварійні відключення
Завдяки ефективній роботі сил ППО - влучань по Києву не зафіксовано. Однак ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці. Про це повідомила Київська ОВА
Внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500. Всього силами ППО знищено 18 ракет.
Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову у п'ятницю, 21 жовтня, три людини отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов
У середу, 19 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги по Україні зафіксовано "приліт" у Вінницькій області