Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що українські військові продовжують наступ у Херсонській області. Про це він сказав під час брифінгу.

Проте погодні умови дещо сповільнюють рух підрозділів ЗСУ.

Погода теж впливає на хід війни. Тому, коли дощовий режим включають небеса, ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщина має багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це трошки уповільнює рух наших військ. Але я вірю, що ми завершимо війну шляхом повної деокупації всіх українських земель.

Очільник Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсону. Він назвав подібні провокації збоку росіян інформаційними операціями.

Ми вважаємо, що вона (інформація про відступ окупантів у Херсоні, - ред.) несе дві складових. Перше - це елементи ІПСО, ми серйозно ставимось до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми довіряємо тільки даним нашої розвідки. Їх звичка до актів доброї волі нам з вами давно відома.

За його словами, окупанти, ймовірно, готові втекти з Херсону, як це раніше було у Київській, Чернігівській, Сумській областях та на острові Зміїний. Проте для цього українські захисники повинні спровокувати їх.