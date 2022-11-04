Американська влада відправила до України вісім зенітних ракетних комплексів NASAMS, які можуть бути доставлені вже найближчим часом. Про це повідомив 4 листопада помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Плам.

Що стосується комплексів NASAMS [для України], я думаю, що на підході близько восьми систем. Я точно не знаю, де вони зараз у ланцюжку [поставок], але вони вже в дорозі. І я думаю, це важливо.

У вівторок газета The New York Times повідомила, що інструктори з Норвегії завершують у Німеччині підготовку ста українських військовослужбовців до роботи з NASAMS. Курс тривав близько двох тижнів і завершиться протягом найближчих кількох днів.

ЗРК NASAMS

Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.

NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.

У жовтні Британія зголосилася передати Україні ракети для NASAMS.