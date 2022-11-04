Пентагон повідомив про відправку до України восьми ЗРК NASAMS [ Редагувати ]
Американська влада відправила до України вісім зенітних ракетних комплексів NASAMS, які можуть бути доставлені вже найближчим часом. Про це повідомив 4 листопада помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Плам.
Що стосується комплексів NASAMS [для України], я думаю, що на підході близько восьми систем. Я точно не знаю, де вони зараз у ланцюжку [поставок], але вони вже в дорозі. І я думаю, це важливо.
У вівторок газета The New York Times повідомила, що інструктори з Норвегії завершують у Німеччині підготовку ста українських військовослужбовців до роботи з NASAMS. Курс тривав близько двох тижнів і завершиться протягом найближчих кількох днів.
ЗРК NASAMS
Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.
NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.
У жовтні Британія зголосилася передати Україні ракети для NASAMS.
по темі
Сполучені Штати Америки вирішили зняти з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу
США планують на початку листопада передати Україні американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS і почати навчати українських військовослужбовців їхньому застосуванню. Про це у четвер, 27 жовтня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін
Міністерство оборони Нідерландів оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 120 млн євро, який включає важку військову техніку. Зі 120 млн 45 млн євро призначені для танків Т-72
США передадуть Україні системи протиповітряної оборони NASAMS
У рамках військової допомоги Італія передала Україні від 20 до 30 самохідних артилерійських установок M109L, шість важких німецьких гаубиць PzH 2000 (з 68-ми, які були у неї), дві гусеничні системи залпового вогню MLRS (з 18-ти) і десятки БМП М113
Міністерство оборони США опублікувало повну версію Стратегії національної оборони США 2022 року. У документі, розміщеному на сайті Пентагону, росію назвали "гострою загрозою", а Китай - "основним викликом"