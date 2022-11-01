США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це сказано в повідомленні, яке на своєму сайті публікує пресслужба відомства.

Там зазначається, що дві системи будуть розгорнуті в нашій країні вже найближчим часом. Ще шість ми отримаємо пізніше.

США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE.

Там також зауважили, що системи ППО наша держава буде отримувати й від інших країн.