ˣДэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон Источник: Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Стриминговый сервис HBO Max выложил в сеть первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), в котором вновь встретятся актеры полюбившегося кино.

Специальная серия посвящена 20-летней годовщине первого фильма франшизы - "Гарри Поттер и философский камень".

Долгожданная ретроспектива станет кульминационным событием праздничного сезона и выйдет в эфир в полночь на Новый год, 1 января, на канале HBO Max.

В ролике письма из Хогвартса получили Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли). Кроме того, в новогодней серии появятся три главных героя серии фильмов о юных волшебниках - Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Ранее журнал Variety писал, что спецвыпуск "расскажет волшебную историю создания "Гарри Поттера" при помощи совершенно новых содержательных интервью и бесед с актерами".

Напомним, что серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" - в 2011 году.

Ранее "Подробности" писали о том, что звезда "Гарри Поттера" потерял сознание во время игры в гольф.