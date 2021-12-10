На аукционе за 471 тысячу долларов продали первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Об этом сообщает Reuters.

Эта книга стала самой дорогой из когда-либо проданных художественных книг, изданных в XX веке.

Стартовая цена составляла 75 тысяч долларов.

Это произведение было первым изданием "Гарри Поттера и философского камня" в твердом переплете. Его впервые опубликовали в 1997 году тиражом в 500 экземпляров.

Впоследствии все семь книг о Гарри Поттере продались тиражом в 500 миллионов копий на 80 языках мира. По их мотивам снято восемь фильмов, которые собрали в мировом кинопрокате около 7,8 миллиарда долларов.

Ранее "Подробности" писали о том, что звезда "Гарри Поттера" потерял сознание во время игры в гольф.

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