"Україна запускає збір на флот морських дронів" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна наступного тижня запускає збирання на флот морських підводних ударних безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.
Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні.20 Як це працює - усі вже бачили.
За словами Зеленського, підводні дрони будуть застосовуватись лише для захисту морської акваторії України. Збір здійснюватиметься через благодійну платформу United24.
по темі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України Володимиром Зеленським та президентом росії володимиром путіним
У вівторок, 1 листопада, президент Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу російськими військами Миколаєва
У суботу, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що "купка людей" у кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі
У п'ятницю, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача