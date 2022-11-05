Україна наступного тижня запускає збирання на флот морських підводних ударних безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні.20 Як це працює - усі вже бачили.

За словами Зеленського, підводні дрони будуть застосовуватись лише для захисту морської акваторії України. Збір здійснюватиметься через благодійну платформу United24.