Більшість найманців приватної військової компанії "Вагнер", які беруть участь у війні проти України, становлять в'язні з російських тюрем. Про це йдеться у звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW) від 6 листопада.

За останні два місяці ЗСУ ліквідували понад 500 ув'язнених, завербованих засновником "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Загальні втрати "музикантів" в Україні американські аналітики оцінюють в 800-1000 осіб.

Практику покладатися на в'язнів для укомплектування загонів "Вагнера" в ISW вважають неефективною.

5 листопада видання The Insider повідомило, що за два місяці в Україні загинуло понад 500 ув'язнених, завербованих Пригожиним у ПВК Вагнера.

Як повідомлялося раніше, до ПВК "Вагнер" набирають в'язнів з ВІЛ та гепатитом.