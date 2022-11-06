Більшість найманців ПВК "Вагнер" становлять зеки - ISW [ Редагувати ]
Більшість найманців приватної військової компанії "Вагнер", які беруть участь у війні проти України, становлять в'язні з російських тюрем. Про це йдеться у звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW) від 6 листопада.
За останні два місяці ЗСУ ліквідували понад 500 ув'язнених, завербованих засновником "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Загальні втрати "музикантів" в Україні американські аналітики оцінюють в 800-1000 осіб.
Практику покладатися на в'язнів для укомплектування загонів "Вагнера" в ISW вважають неефективною.
5 листопада видання The Insider повідомило, що за два місяці в Україні загинуло понад 500 ув'язнених, завербованих Пригожиним у ПВК Вагнера.
Як повідомлялося раніше, до ПВК "Вагнер" набирають в'язнів з ВІЛ та гепатитом.
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